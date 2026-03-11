Реклама

Мир
20:18, 11 марта 2026

Трамп высказался о минах в Ормузском проливе

Президент США Трамп заявил, что в Ормузском проливе нет мин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ормузском проливе нет мин. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала MS NOW.

«Мы так не думаем», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли мины в Ормузском проливе.

Американский лидер добавил, что США уничтожили почти все минные корабли Ирана за одну ночь.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран установил около дюжины мин в Ормузском проливе. Ожидается, что данный шаг осложнит возобновление работы важного маршрута для транспортировки нефти и сжиженного природного газа.

