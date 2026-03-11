Стало известно об установке Ираном мин в Ормузском проливе

Reuters: Иран установил около дюжины мин в Ормузском проливе

Иран установил около дюжины мин в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства заявил, что местонахождение большинства мин известно, но отказался сообщить, как США планируют с ними бороться.

Ожидается, что данный шаг осложнит возобновление работы важного маршрута для транспортировки нефти и сжиженного природного газа.

Ранее издание CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Иран готовится установить морские мины в Ормузском проливе.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.