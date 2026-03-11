Реклама

Экономика
20:38, 11 марта 2026Экономика

У отстраненного ректора российского вуза захотели отобрать недвижимость

Банк захотел отсудить у экс-ректора СПбГУП Запесоцкого две квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

«Ланта-банк» через суд потребовал взыскать с экс-ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого и его сына Юрия заложенную недвижимость в Северной столице. Об этом говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы городских судов.

Речь идет о двух квартирах и пяти нежилых помещениях в здании на Невском проспекте. Общая стоимость объектов составляет 250 миллионов рублей.

Как утверждает истец, в апреле 2025 года банк и вуз заключили договор о предоставлении кредита с лимитом задолженности. СПбГУП получил кредит на сумму 50 миллионов рублей, который должен был погасить до 19 декабря 2025 года. Из другого договора от сентября 2024 года следует, что заемщик взял в кредит 200 миллионов рублей со сроком погашения до сентября 2029 года. Стороны также заключили договоры залога.

Банк утверждает, что вуз до сих пор не вернул деньги и проигнорировал досудебную претензию. В феврале задолженность составляла более 271 миллиона рублей. Теперь организация требует взыскать с ответчика залоговое имущество.

Запесоцкого отстранили от должности ректора 25 сентября 2025 года. Генпрокуратура обвинила его в растрате более 74 миллионов рублей на заграничные поездки и посещение ресторанов за счет вуза. Ведомство считает, что в 2023-2024 годах бывший ректор оплачивал средствами СПбГУП аренду элитного коттеджа, охрану особняка и свои квартиры.

