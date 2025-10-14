Экс-ректор российского университета профсоюзов растратил 74 миллиона рублей на рестораны

Экс-ректор СПбГУП Запесоцкого обвиняется в трате ₽74 млн на поездки и рестораны

Генпрокуратура обвинила бывшего ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого в растрате более 74 миллионов рублей на заграничные поездки и посещение ресторанов за счет учебного заведения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2023-2024 годах ВУЗ оплачивал Запесоцкому аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос, расположенном на берегу Финского залива. Кроме того, учебное заведение оплачивало охрану его особняка и квартиры в центре города. В результате, траты составили более 21,5 миллиона рублей.

Согласно финансовым документам, университет оплатил фигуранту и членам его семьи дорогостоящие туристические перелеты бизнес-классом в Монако, Францию и Италию, а также экскурсии, рестораны и алкоголь.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о растрате в отношении сотрудницы вуза, которая похитила денежные средства учебного заведения на оплату услуг своего адвоката.