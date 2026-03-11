Реклама

Власти Британии раскрыли объем помощи Украине с 2022 года

Объем помощи Великобритании Украине с 2022 года составил 21,8 миллиарда фунтов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Суммарный объем военной и финансовой помощи Великобритании Украине с 2022 года составил 21,8 миллиарда фунтов (2,3 триллиона рублей). С таким заявлением выступил секретарь Казначейства (министерства финансов) Великобритании лорд Спенсер Эллиотт Ливермор в ответ на запрос члена Палаты лордов (верхней палаты парламента) страны, текст ответа опубликован на сайте парламента.

«Правительство Великобритании предоставило Украине поддержку в размере 21,8 миллиарда фунтов стерлингов и обязалось предоставлять еще три миллиарда фунтов стерлингов (316,2 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру») в год столько, сколько потребуется», — подчеркнул чиновник.

Согласно данным британского Минфина, с 2022 года Лондон оказал поддержку на следующую сумму:

  • 13 миллиардов фунтов стерлингов (1,3 триллиона рублей) — военная помощь, включая 2,26 миллиарда фунтов (238,2 миллиарда рублей) в рамках программы «Большой семерки» Extraordinary Revenue Acceleration («Чрезвычайное увеличение доходов», ERA);
  • до 5,3 миллиарда фунтов стерлингов (558,6 миллиарда рублей) — невоенная поддержка (включая двустороннюю помощь и фискальные гарантии);
  • 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (368,9 миллиарда рублей) в качестве покрытия расходов на финансирование экспорта для проектов реконструкции и обороны.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл отношение Запада к Украине. По мнению российского лидера, конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад с помощью Организации НАТО не превратил Киев в инструмент против Москвы.

