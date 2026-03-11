Во Франции назвали сумасшествием заявление фон дер Ляйен об импорте из России

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов. Свое мнение он выразил в соцсети X.

«Императрица Урсула фон дер Ляйен, пользуясь безумной властью, предоставленной ей Евросоюзом (ЕС), решила, что домашние хозяйства, предприятия и люди могут спокойно погибать из-за дорогой энергии: ей плевать!» — заявил политик. Филиппо назвал позицию главы ЕК сумасшествием, обвинив ее в стремлении любой ценой продолжать конфликт с Россией ради создания «европейской армии».

В своем посте Филиппо также призвал к выходу Франции из состава ЕС и восстановлению отношений с Москвой. По его мнению, нынешний курс Брюсселя ведет к гибели европейцев.

Ранее фон дер Ляйен сочла предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России «стратегической ошибкой». Чиновница отметила, что такой шаг сделал бы страны ЕС «более зависимыми, уязвимыми и слабыми».