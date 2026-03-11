Реклама

Во Франции раскритиковали заявления фон дер Ляйен о России

Во Франции назвали сумасшествием заявление фон дер Ляйен об импорте из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов. Свое мнение он выразил в соцсети X.

«Императрица Урсула фон дер Ляйен, пользуясь безумной властью, предоставленной ей Евросоюзом (ЕС), решила, что домашние хозяйства, предприятия и люди могут спокойно погибать из-за дорогой энергии: ей плевать!» — заявил политик. Филиппо назвал позицию главы ЕК сумасшествием, обвинив ее в стремлении любой ценой продолжать конфликт с Россией ради создания «европейской армии».

В своем посте Филиппо также призвал к выходу Франции из состава ЕС и восстановлению отношений с Москвой. По его мнению, нынешний курс Брюсселя ведет к гибели европейцев.

Ранее фон дер Ляйен сочла предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России «стратегической ошибкой». Чиновница отметила, что такой шаг сделал бы страны ЕС «более зависимыми, уязвимыми и слабыми».

