Фон дер Ляйен оценила идею вернуться к российскому топливу

Фон дер Ляйен сочла возврат к российскому топливу стратегической ошибкой

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России «стратегической ошибкой». Ее слова приводит РИА Новости.

«Некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой», — сказала фон дер Ляйен на заседании пленарной сессии Европейского парламента (ЕП).

Чиновница отметила, что такой шаг сделал бы страны Евросоюза (ЕС) «более зависимыми, уязвимыми и слабыми».

Слова фон дер Ляйен прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, иронично дополнив их. «Она забыла добавить, "потому что помог Евросоюзу не уйти в пике"», — сказала дипломат.