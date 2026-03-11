Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 11 марта 2026Мир

Фон дер Ляйен оценила идею вернуться к российскому топливу

Фон дер Ляйен сочла возврат к российскому топливу стратегической ошибкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России «стратегической ошибкой». Ее слова приводит РИА Новости.

«Некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой», — сказала фон дер Ляйен на заседании пленарной сессии Европейского парламента (ЕП).

Чиновница отметила, что такой шаг сделал бы страны Евросоюза (ЕС) «более зависимыми, уязвимыми и слабыми».

Слова фон дер Ляйен прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, иронично дополнив их. «Она забыла добавить, "потому что помог Евросоюзу не уйти в пике"», — сказала дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    В Израиле назвали сроки операции против Ирана

    Иран решил изменить подход к ударам против США и Израиля

    Власти Великобритании захотели судиться с Абрамовичем

    Артемий Лебедев назвал Израиль уродской страной и обматерил его

    Шаляпин высказался о недвижимости от своих возлюбленных

    Названы риски выброса рекордного объема нефти из резервов

    Безопасность российских туристов в Египте оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok