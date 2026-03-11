Захарова: Фон дер Ляйен забыла дополнить свое заявление о российском газе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение Европейского союза (ЕС) к закупкам российского газа стало бы «стратегической ошибкой», иронично дополнив его. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Она забыла добавить, "потому что помог Евросоюзу не уйти в пике"», — написала дипломат.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил фон дер Ляйен на заявление о том, что сокращение доли атомной энергетики в Европе было стратегической ошибкой. По его словам, если бы председатель ЕК начала признавать стратегические ошибки, их список будет длинным.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС немедленно разрешить поставки российских нефти и газа. По словам дипломата, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике.