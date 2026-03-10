Реклама

18:35, 10 марта 2026Мир

Дмитриев высказался о списке ошибок фон дер Ляйен

Дмитриев: Урсула фон дер Ляйен начала признавать стратегические ошибки
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен начала признавать стратегические ошибки, их список будет длинным. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Урсула начала признавать стратегические ошибки. Список будет длинным, но хотя бы начало положено», — говорится в публикации.

Так глава РФПИ ответил на заявление фон дер Ляйен о том, что сокращение доли атомной энергетики в Европе было стратегической ошибкой.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз немедленно разрешить поставки российских нефти и газа. По словам дипломата, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике.

