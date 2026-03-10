Дмитриев высказался о списке ошибок фон дер Ляйен

Дмитриев: Урсула фон дер Ляйен начала признавать стратегические ошибки

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен начала признавать стратегические ошибки, их список будет длинным. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Урсула начала признавать стратегические ошибки. Список будет длинным, но хотя бы начало положено», — говорится в публикации.

Так глава РФПИ ответил на заявление фон дер Ляйен о том, что сокращение доли атомной энергетики в Европе было стратегической ошибкой.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз немедленно разрешить поставки российских нефти и газа. По словам дипломата, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике.