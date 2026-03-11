Врачи объяснили привычку плеваться и сморкаться на асфальт

Врач Дитта: Привычка плевать на асфальт объясняется физиологическими причинами

Желание высморкаться или сплюнуть на асфальт чаще всего возникает во время бега на открытом воздухе и объясняется естественными физиологическими причинами. Об этом рассказали врачи общей практики Адам Стейтен и Мохаммед Дитта изданию Metro.

По словам специалистов, во время интенсивной физической нагрузки дыхание учащается, из-за чего организм начинает вырабатывать больше слизи и слюны. Стейтен объяснил, что таким образом дыхательные пути реагируют на холодный или сухой воздух и пытаются увлажнить его. В результате в носу и горле накапливается больше секрета, от которого бегуны нередко избавляются во время движения.

Дитта отметил, что хотя привычку плеваться приписывают в основном мужчинам, накопление слюны и слизи в носу не зависит от пола. Он подчеркнул, что окружающим подобные действия причиняют дискомфорт, поэтому он посоветовал аллергикам и спортсменам использовать салфетки, носовые платки или отходить в сторону, чтобы не мешать другим людям.

Ранее врач общей практики Нигхат Ариф призвал аллергиков принимать антигистаминные средства до начала сезона цветения. По его словам, после появления пыльцы терапия может быть неэффективной.