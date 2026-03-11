Реклама

11:09, 11 марта 2026Россия

ВСУ ударили по предприятию в регионе России на расстоянии 1,5 тысячи километров от границы

Губернатор Махонин: ВСУ ударили по предприятию в Пермском крае
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по предприятию в городе Губаха Пермского края, который расположен на расстоянии примерно 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Махонин в Telegram.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеских беспилотников», — написал губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил Махонин.

Ранее сообщалось о ракетном ударе ВСУ по Брянску. По последним данным, пострадали 42 человека, еще 6 жителей города спасти не удалось.

