Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 11 марта 2026МирЭксклюзив

США уличили в попытке выйти из конфликта с Ираном

Политолог Дудаков: Администрация Трампа ищет выход из конфликта с Ираном
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

На текущий момент администрация президента США Дональда Трампа отчаянно ищет некую стратегию выхода из конфликта с Ираном, который американцы сами же спровоцировали на пустом месте, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим видением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее власти США обратились к Израилю с просьбой прекратить наносить удары по энергетическим объектам в Иране.

«Сейчас, как мы видим, американцы пытаются наносить очень серьезные удары по нефтяной инфраструктуре исламской республики для того, чтобы сделать ее максимально дисфункциональной и в дальнейшем предложить свои услуги для восстановления этой инфраструктуры с заходом американских компаний на иранский нефтяной рынок. Я не уверен, что это у них это получится, но к этому они будут стремиться», — высказался эксперт.

Также американцы сейчас пытаются отстраниться от израильского лобби, которое требует устроить операцию по смене режима в Иране, полагает политолог.

Эта самая операция уже, в общем-то, закончилась провалом. Мы видим, что никакой смены режима не происходит. Поэтому на ходу приходится администрации Трампа менять свои цели этой военной авантюры в отношении Ирана. И уже они, как мы видим, концентрируются только на нефтяном вопросе

Малек Дудаковполитолог

К тому же в дальнейшем, когда начнется поиск виноватых во всех провалах этой кампании, команда Трампа постарается назвать Израиль одной из виновных сторон в контексте чрезмерного радикализма и нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, предположил американист.

«Не зря мы видим, что сейчас уже команда Трампа, например, пытается снять с себя ответственность за удар по начальной школе, в ходе которой не стало 170 девочек. Смысл в том, что уже ищут виновных. Я думаю, что Израиль могут сделать одним из козлов отпущения наряду с европейцами, которые отказываются участвовать в этом конфликте Трампа, и арабскими странами, которые тоже Соединенным Штатам не очень сильно помогают сейчас», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026
«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
«Идет борьба за ресурсы»Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
5 марта 2026

7 марта президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на начальную школу для девочек в Минабе, в ходе которой лишились жизни более ста учениц. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.

До этого представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Стало известно о ведении ВСУ документов на иностранных языках

    Самолеты массово перестали летать на юг России

    Появилась новая информация о поиске пропавших под Москвой троих детей

    Назван главный критерий россиян при выборе работы

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok