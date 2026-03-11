США уличили в попытке выйти из конфликта с Ираном

Политолог Дудаков: Администрация Трампа ищет выход из конфликта с Ираном

На текущий момент администрация президента США Дональда Трампа отчаянно ищет некую стратегию выхода из конфликта с Ираном, который американцы сами же спровоцировали на пустом месте, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим видением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее власти США обратились к Израилю с просьбой прекратить наносить удары по энергетическим объектам в Иране.

«Сейчас, как мы видим, американцы пытаются наносить очень серьезные удары по нефтяной инфраструктуре исламской республики для того, чтобы сделать ее максимально дисфункциональной и в дальнейшем предложить свои услуги для восстановления этой инфраструктуры с заходом американских компаний на иранский нефтяной рынок. Я не уверен, что это у них это получится, но к этому они будут стремиться», — высказался эксперт.

Также американцы сейчас пытаются отстраниться от израильского лобби, которое требует устроить операцию по смене режима в Иране, полагает политолог.

Эта самая операция уже, в общем-то, закончилась провалом. Мы видим, что никакой смены режима не происходит. Поэтому на ходу приходится администрации Трампа менять свои цели этой военной авантюры в отношении Ирана. И уже они, как мы видим, концентрируются только на нефтяном вопросе Малек Дудаков политолог

К тому же в дальнейшем, когда начнется поиск виноватых во всех провалах этой кампании, команда Трампа постарается назвать Израиль одной из виновных сторон в контексте чрезмерного радикализма и нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, предположил американист.

«Не зря мы видим, что сейчас уже команда Трампа, например, пытается снять с себя ответственность за удар по начальной школе, в ходе которой не стало 170 девочек. Смысл в том, что уже ищут виновных. Я думаю, что Израиль могут сделать одним из козлов отпущения наряду с европейцами, которые отказываются участвовать в этом конфликте Трампа, и арабскими странами, которые тоже Соединенным Штатам не очень сильно помогают сейчас», — заключил собеседник «Ленты.ру».

7 марта президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на начальную школу для девочек в Минабе, в ходе которой лишились жизни более ста учениц. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.

До этого представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.

