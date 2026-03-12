Реклама

18:48, 12 марта 2026Россия

Боец СВО раскрыл подробности о 68 днях обороны позиций

68 дней оборонявший позиции боец Ярашев заявил, что его поддерживала артиллерия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

68 дней оборонявший позиции боец Сергей Ярашев заявил об артиллерийской поддержке российских войск на протяжении всего этого времени. Подробности операции он раскрыл в эфире «Вестей».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали на его позицию снаряды, а также обстреливали с помощью FPV-дронов.

«Штурмовала группа противника, работали дроны. В этот момент я был на связи со своим командованием, и они поддерживали меня огнем артиллерии», — рассказал Ярашев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Сергею Ярашеву звания Героя России.

