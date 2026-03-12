Боец СВО раскрыл подробности о 68 днях обороны позиций

68 дней оборонявший позиции боец Ярашев заявил, что его поддерживала артиллерия

68 дней оборонявший позиции боец Сергей Ярашев заявил об артиллерийской поддержке российских войск на протяжении всего этого времени. Подробности операции он раскрыл в эфире «Вестей».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали на его позицию снаряды, а также обстреливали с помощью FPV-дронов.

«Штурмовала группа противника, работали дроны. В этот момент я был на связи со своим командованием, и они поддерживали меня огнем артиллерии», — рассказал Ярашев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Сергею Ярашеву звания Героя России.