Дилеры сообщили о прекращении поставок популярного кроссовера Geely

«РГ»: Geely собрался снять с продажи на российском рынке семиместный Okavango

Geely планирует снять с реализации модель Okavango на российском рынке. Об этом «Российской газете» («РГ») рассказали два представителя дилерских центров.

По словам одного из собеседников, в январе дистрибьюторы уведомили их, что поставки данной модели больше осуществляться не будут. Причины такого решения официально не назывались, однако в беседе прозвучало предположение, что это может быть связано с недостаточно высокими показателями продаж. Хотя автомобиль превосходит Monjaro по некоторым показателям, он не стал популярным среди россиян.

В пресс-службе китайского автопроизводителя данную информацию опровергают. Там заявили, что реализация и импорт Okavango в Россию продолжаются в обычном режиме. «Модель пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов», — подчеркнули представители производителя.

Изданию удалось выяснить, что у официальных дилеров в настоящее время отсутствуют машины 2026 модельного года, при этом складские остатки версий 2025 года остаются значительными.

Okavango оснащен двухлитровым турбированным мотором мощностью 200 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. Стартовая цена кроссовера — 3 908 990 рублей, но с учетом специальных предложений и скидок автомобиль можно приобрести до 3 535 990 рублей.

Ранее стало известно, что южнокорейская марка KGM, известная прежде как SsangYong, снизила цены на свои машины в России. Это стало возможным благодаря предоставлению или увеличению прямых скидок.