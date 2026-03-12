Реклама

13:44, 12 марта 2026Спорт

Дзюба оценил перспективы отстранения США и Израиля от международных турниров

Футболист Дзюба заявил, что ФИФА не отстранит США и Израиль от турниров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артема Дзюба оценил перспективы отстранения США и Израиля от международных турниров по футболу. Его слова приводит ТАСС.

Футболист заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не пойдет на этот шаг. Он назвал вопрос банальным.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал ФИФА и УЕФА отстранить США и Израиль от международных турниров. Он отметил, что такая практика существует и она была использована против российских команд.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

