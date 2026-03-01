Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль

Колосков призвал отстранить США и Израиль от международных турниров

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить сборные США и Израиля от турниров под своей эгидой. Об этом сообщает РИА Новости.

Колосков отметил, что такая практика существует, и она была использована против российских команд. «А здесь мы видим более вопиющее нарушение устава ООН и всех правил и норм, которые есть в международном сообществе», — заявил почетный президент РФС.

При этом он обратил внимание, что пока все футбольные федерации молчат. «И это ярчайшее доказательство так называемых двойных стандартов», — добавил Колосков.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.