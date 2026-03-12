Реклама

Главком НАТО раскрыл возможную просьбу Зеленского к США

Главком НАТО Гринкевич: Зеленский попросил бы у сената США средства ПВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Если бы президент Украины Владимир Зеленский пришел в Сенат США, то попросил бы у американских законодателей предоставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич в ходе слушания в Сенате, трансляцию ведет Forbes на YouTube-канале.

«Он попросил бы средства ПВО, основываясь на российских атаках на его систему отопления и электроснабжения», — ответил генерал на соответствующий вопрос одного из сенаторов.

При этом Гринкевич указал, что в настоящее время США перебрасывают большое число комплексов ПВО на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Украина может лишиться важных средств ПВО из-за войны США и Ирана. По данным Politico, Вашингтон и его ближневосточные союзники израсходовали сотни ракет Patriot, тем самым истощив запасы, которые могли бы быть переданы Киеву.

