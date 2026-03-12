Украине предрекли «мрачный сценарий» из-за США и Ирана

Politico: Украина может лишиться средств ПВО из-за войны США и Ирана

Украина может лишиться важных средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за войны США и Ирана. Об этом пишет Politico.

Согласно материалу, война США и Ирана поглощает дорогостоящие американские зенитные боеприпасы, в которых Украина остро нуждается. По данным издания, США и их союзники в Персидском заливе израсходовали сотни ракет Patriot, истощив запасы, которые могли бы быть переданы Киеву.

«США отвлечены и быстро расходуют часть оружия, которое Европа хочет закупить для Украины… Это очень мрачный сценарий», — заявил неназванный представитель ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

