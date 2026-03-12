Реклама

Губернатор Калифорнии отреагировал на угрозу со стороны Ирана

Ньюсом: Нам неизвестно о каких-либо угрозах, мы готовы к любой ЧС в Калифорнии
Екатерина Щербакова
Фото: Brian Snyder / Reuters

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом отреагировал на угрозу со стороны Ирана, отметив, что поддерживает постоянную связь с сотрудниками службы безопасности и разведки. Пост глава штата опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Ньюсом заявил, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо надвигающихся угрозах со стороны Ирана.

«Мы по-прежнему готовы к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате», — добавил губернатор.

До этого появилась информация, что Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило полицейские управления Калифорнии о том, что Иран может ответить на атаки Соединенных Штатов Америки (США) именно ударом беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по западному побережью страны.

