От Ирана потребовали извиниться за действия в Ормузском проливе

МИД Таиланда потребовал от Ирана извинений за атаку в Ормузском проливе

Министерство иностранных дел Таиланда потребовало извинений от Ирана после атаки на тайское грузовое судно в Ормузском проливе. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

«Таиланд выразил свой самый решительный протест и потребовал от иранских властей принести извинения и прояснить обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Также ведомство призвало все стороны конфликта «проявить сдержанность, вернуться к дипломатическому диалогу и обеспечить безопасность гражданского населения».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран атаковал суда под флагом Либерии и под флагом Таиланда за попытку пересечь Ормузский пролив. «Корабль, принадлежащий сионистскому режиму и под флагом Либерии, сегодня утром после игнорирования предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был поражен иранскими снарядами и остановлен на месте», — отмечается в сообщении.