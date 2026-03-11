Реклама

Иран атаковал два судна в Ормузском проливе

Виктория Кондратьева
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Stringer / Reuters

Иран атаковал суда под флагом Либерии и под флагом Таиланда за попытку пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), его слова приводит агентство Tasnim.

«Корабль, принадлежащий сионистскому режиму и под флагом Либерии, сегодня утром после игнорирования предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был поражен иранскими снарядами и остановлен на месте», — отмечается в сообщении.

В КСИР также подчеркнули, что любое судно, желающее пересечь Ормузский пролив, обязано получить разрешение Тегерана.

С начала атаки США и Израиля на Иран транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов. На этом фоне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».

