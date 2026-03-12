Министерство войны США закупило крабов и говядину на миллионы долларов

Министерство войны США закупило крабов, говядину и рояли на миллионы долларов

Министерство войны США потратило миллионы долларов на деликатесы и музыкальные инструменты. Об этом пишет Open The Books.

Как выяснили журналисты, Пентагон закупил крабов и омаров почти на 10 миллионов долларов, премиальную говядину почти на 15 миллионов, а также рояли по 100 тысяч долларов каждый.

Уточняется, что в 2025 году министерство потратило более 7,4 миллиона долларов на хвосты омара в течение четырех месяцев: марта, мая, июня и октября. Ранее такое случалось лишь однажды в истории — в октябре 2024-го. В сентябре 2025 года Пентагон также приобрел стейки рибай на сумму 15,1 миллиона долларов, лосось — на один миллион долларов.

Кроме того, числятся 272 заказа пончиков на сумму 139 224 доллара. Помимо этого, было потрачено 124 000 долларов на машины для приготовления мороженого и 26 000 долларов на столы для приготовления суши.

Причина таких трат — бюрократическая особенность американской финансовой системы. В конце каждого финансового года Минобороны обязано потратить оставшиеся средства любыми способами. Если деньги не будут использованы, ведомство вынуждено отказаться от них, что в будущем может привести к сокращению финансирования.

Ранее сообщалось, что лидер республиканского большинства в американском Сенате Джон Тьюн при общении с журналистами не стал отрицать названную ими сумму ежедневных трат США на операцию против Ирана в 900 миллионов долларов.