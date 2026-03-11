Названы ежедневные траты США на операцию в Иране

В США не опровергли ежедневные траты $900 млн на операцию против Ирана

Лидер республиканского большинства в американском Сенате Джон Тьюн при общении с журналистами не стал отрицать названную ими сумму ежедневных трат США на операцию против Ирана в 900 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, речь идет о значительной сумме, но Соединенные Штаты решают сейчас задачу, которой «давно было пора заняться». «Это повлияет на целые поколения, не только в регионе, но и в мире», — подчеркнул республиканец.

До этого спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил в интервью CNBC, что не знает, чем закончится начатый Вашингтоном военный конфликт.

Озвученная сумма расходов на удары по Ирану соответствует оценкам, которые приводила The New York Times, оценившая соответствующие расходы США в шесть миллиардов долларов за первую неделю боевых действий.