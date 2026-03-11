Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:02, 11 марта 2026Экономика

Названы ежедневные траты США на операцию в Иране

В США не опровергли ежедневные траты $900 млн на операцию против Ирана
Дмитрий Воронин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Лидер республиканского большинства в американском Сенате Джон Тьюн при общении с журналистами не стал отрицать названную ими сумму ежедневных трат США на операцию против Ирана в 900 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, речь идет о значительной сумме, но Соединенные Штаты решают сейчас задачу, которой «давно было пора заняться». «Это повлияет на целые поколения, не только в регионе, но и в мире», — подчеркнул республиканец.

До этого спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил в интервью CNBC, что не знает, чем закончится начатый Вашингтоном военный конфликт.

Озвученная сумма расходов на удары по Ирану соответствует оценкам, которые приводила The New York Times, оценившая соответствующие расходы США в шесть миллиардов долларов за первую неделю боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

    Влияние итогов выборов в Венгрии на Украину предсказали

    Удар по острову Змеиный попал на видео

    В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

    Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

    В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

    Американский баскетболист набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Брайанта

    После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

    Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok