Новый верховный лидер Ирана предъявил требование к США

Новый верховный лидер Хаменеи: Иран потребует от США компенсацию ущерба от атак

Иран потребует от США компенсацию за ущерб, нанесенный в результате атак по территории страны. Об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении, текст опубликован агентством Mehr.

«Мы в любом случае потребуем компенсации от врага. Если же он откажется — мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным — мы нанесем им аналогичный ущерб», — подчеркнул Хаменеи.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.