Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 12 марта 2026Мир

Новый верховный лидер Ирана предъявил требование к США

Новый верховный лидер Хаменеи: Иран потребует от США компенсацию ущерба от атак
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Peyman Yazdani / Reuters

Иран потребует от США компенсацию за ущерб, нанесенный в результате атак по территории страны. Об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении, текст опубликован агентством Mehr.

«Мы в любом случае потребуем компенсации от врага. Если же он откажется — мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным — мы нанесем им аналогичный ущерб», — подчеркнул Хаменеи.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети

    В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи

    Верховный лидер Ирана высказал позицию по Ормузскому проливу

    Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

    Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

    Уехавший в Израиль Слепаков раскрыл связанную с эмиграцией сложность

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    ВМС США спрогнозировали нехватку огневой мощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok