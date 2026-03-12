Реклама

02:30, 12 марта 2026Интернет и СМИ

Первое свидание двух коллег закончилось за считанные минуты по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unai Huizi Photography / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником 1000101-nice рассказал о неудачном свидании с понравившимся ей коллегой. После пары месяцев простого общения он пригласил 21-летнюю девушку на встречу.

«Мы встретились, и он повез меня в ботанический сад. Мне понравилась его идея, поскольку я очень люблю природу. Подойдя к кассе, он произнес: "Давай". Я растерялась и спросила, что он имеет в виду. Он ответил, что я должна сама купить нам билеты, раз уж он довез нас», — написала девушка.

У нее отвесила челюсть от неожиданности. Заметив ее реакцию, молодой человек предложил, чтобы она заплатила только за свой билет. Девушка молча развернулась и ушла в сторону ближайшей автобусной остановки. Парень попытался извиниться, однако автор лишь попросила оставить ее в покое.

«Обычно у меня нет проблем с тем, чтобы платить за себя. Все мои бывшие были без гроша в кармане, и я всегда тратила на них деньги. Но эта ситуация была другой: он сам пригласил меня, причем не сказал заранее, куда именно, поэтому крайне невежливо было ожидать от меня оплаты за билеты», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как опозорилась перед молодым человеком, с которым собиралась через несколько дней пойти на первое свидание. До этого пара несколько недель общалась онлайн.

