Покупатель российской нефти попросил Иран пропустить 20 танкеров

Bloomberg: Индия призвала Иран пропустить 20 танкеров через Ормузский пролив

Индия начала переговоры с Ираном о пропуске через Ормузский пролив более 20 танкеров. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Речь идет о судах, груженных нефтью и сжиженным нефтяным газом, которые застряли в Иране после нападения США и Израиля на Иран. Нью-Дели рассчитывает, что, получив энергоносители с этих кораблей, он ослабит острый дефицит, с которым столкнулись индийские потребители и бизнес. Отмечается, что на ближневосточные поставки приходится почти половина индийского импорта нефти и почти весь сжиженный нефтяной газ. Кроме того, две трети сжиженного природного газа также поступают в южноазиатскую страну из этого региона.

Есть сведения, что из 20 танкеров, о которых идет речь, десять перевозят сжиженный нефтяной газ, а пять — сырую нефть.

По информации издания Hindustan Times, дефицит газа, вызванный перебоями поставок из стран Персидского залива, привел к тому, что кухни по всей Индии стали все чаще отказываться готовить горячие блюда. Из меню стремительно исчезают чай и кофе, уступая место фастфуду и лимонаду.