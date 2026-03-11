HT: Кухни по всей Индии перестают готовить горячую еду из-за дефицита газа

Дефицит газа, вызванный перебоями поставок из стран Персидского залива, привел к тому, что кухни по всей Индии стали все чаще отказываться готовить горячие блюда. Об этом сообщило издание Hindustan Times (HT).

Кроме того, из меню стремительно исчезают чай и кофе, уступая место фастфуду и лимонаду. Повара переходят на более простые рецепты, чтобы тратить поменьше газа на приготовление блюд.

Издание напомнило, что дефицит энергоносителя в Индии возник в результате фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. Власти этой страны БРИКС обязали нефтеперерабатывающие заводы увеличить объемы производства, однако столовые и общежития сообщают о сохраняющемся дефиците поставок. Аналогичная ситуация наблюдается на фабриках, где беднеет меню рабочих. Например, на заводе по производству автомобильных запчастей в западном штате Гуджарат в столовой убрали жареные блюда, заменили чай лимонадом, а горячий суп — творогом. В южном штате Тамилнад ассоциация владельцев хостелов призвала своих членов временно прекратить приготовление чая, кофе и лепешек.

Ранее Национальная ассоциация ресторанов Индии предупредила правительство страны о риске катастрофического закрытия ресторанов из-за нехватки сжиженного нефтяного газа.