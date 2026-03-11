Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:51, 11 марта 2026Экономика

Жители страны БРИКС остались без горячей пищи из-за нехватки газа

HT: Кухни по всей Индии перестают готовить горячую еду из-за дефицита газа
Кирилл Луцюк

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Дефицит газа, вызванный перебоями поставок из стран Персидского залива, привел к тому, что кухни по всей Индии стали все чаще отказываться готовить горячие блюда. Об этом сообщило издание Hindustan Times (HT).

Кроме того, из меню стремительно исчезают чай и кофе, уступая место фастфуду и лимонаду. Повара переходят на более простые рецепты, чтобы тратить поменьше газа на приготовление блюд.

Издание напомнило, что дефицит энергоносителя в Индии возник в результате фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. Власти этой страны БРИКС обязали нефтеперерабатывающие заводы увеличить объемы производства, однако столовые и общежития сообщают о сохраняющемся дефиците поставок. Аналогичная ситуация наблюдается на фабриках, где беднеет меню рабочих. Например, на заводе по производству автомобильных запчастей в западном штате Гуджарат в столовой убрали жареные блюда, заменили чай лимонадом, а горячий суп — творогом. В южном штате Тамилнад ассоциация владельцев хостелов призвала своих членов временно прекратить приготовление чая, кофе и лепешек.

Ранее Национальная ассоциация ресторанов Индии предупредила правительство страны о риске катастрофического закрытия ресторанов из-за нехватки сжиженного нефтяного газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

    В Иране обозначили цель в войне с США

    Десятая жена сына Бари Алибасова обвинила его в удушении

    Россиян предупредили о рисках покупки и аренды дачи

    Мостовой рассказал об отношении к уехавшим за границу спортсменам в 90-е

    В России обвалились продажи автомобилей популярной марки

    Зеленский высказался о дате возобновления работы нефтепровода «Дружба»

    Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

    Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

    Пара туристов отправилась на пляж с родственниками и не выжила у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok