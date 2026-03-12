Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:08, 12 марта 2026Силовые структуры

Полицейский отказался защищать участника СВО от вымогателей

В Удмуртии суд ужесточил приговор за бездействие по заявлению участника СВО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Верховный суд Удмуртии пересмотрел приговор бывшему начальнику отделения уголовного розыска ОМВД России «Камбарское», который отказался защищать участника спецоперации (СВО) от вымогателей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Районный суд назначил ему два года условно за превышение должностных полномочий. С приговором не согласились обе стороны. Осужденный считал наказание слишком суровым и просил штраф. Прокурор, напротив, требовал отменить приговор из-за неверной квалификации.

Апелляционная инстанция встала на сторону обвинения. В результате действия экс-полицейского переквалифицированы, ему назначили четыре года лишения свободы условно.

По версии следствия, 18 и 19 мая 2025 года в Камбарке двое местных жителей вместе с другими лицами совершили вымогательство в отношении 38-летнего мужчины — участника СВО, инвалида третьей группы. Начальник угрозыска, зная о преступлении, не принял заявление от потерпевшего, не зарегистрировал его, не пресек преступление и не возбудил дело. Более того, он внес в материалы проверки ложные сведения об отсутствии оснований для процессуальной проверки, фактически лишив потерпевшего права на защиту.

Ранее под Смоленском был задержан руководитель одного из подразделений главка МЧС России по региону по делу о махинациях на сумму более 3,7 миллиона рублей на госзакупках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Пашинян захотел внести поправку Алиева в Конституцию

    Внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети

    В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи

    Верховный лидер Ирана высказал позицию по Ормузскому проливу

    Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

    Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

    Уехавший в Израиль Слепаков раскрыл связанную с эмиграцией сложность

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok