Полицейский отказался защищать участника СВО от вымогателей

В Удмуртии суд ужесточил приговор за бездействие по заявлению участника СВО

Верховный суд Удмуртии пересмотрел приговор бывшему начальнику отделения уголовного розыска ОМВД России «Камбарское», который отказался защищать участника спецоперации (СВО) от вымогателей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Районный суд назначил ему два года условно за превышение должностных полномочий. С приговором не согласились обе стороны. Осужденный считал наказание слишком суровым и просил штраф. Прокурор, напротив, требовал отменить приговор из-за неверной квалификации.

Апелляционная инстанция встала на сторону обвинения. В результате действия экс-полицейского переквалифицированы, ему назначили четыре года лишения свободы условно.

По версии следствия, 18 и 19 мая 2025 года в Камбарке двое местных жителей вместе с другими лицами совершили вымогательство в отношении 38-летнего мужчины — участника СВО, инвалида третьей группы. Начальник угрозыска, зная о преступлении, не принял заявление от потерпевшего, не зарегистрировал его, не пресек преступление и не возбудил дело. Более того, он внес в материалы проверки ложные сведения об отсутствии оснований для процессуальной проверки, фактически лишив потерпевшего права на защиту.

