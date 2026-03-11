Реклама

12:44, 11 марта 2026Силовые структуры

Начальника российского главка МЧС заподозрили в махинациях на миллионы рублей

Под Смоленском задержан начальник главка МЧС по делу о махинациях на ₽3,7 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Под Смоленском задержан руководитель одного из подразделений главка МЧС России по региону по делу о махинациях на сумму более 3,7 миллиона рублей на госзакупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Смоленской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности»). Сейчас мужчина арестован. Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным правоохранителей, начальник главка на системной основе обеспечивал заключение госконтрактов на техническое обслуживание и ремонт спецтехники с аффилированными коммерческими структурами. Во время подготовки тендерных документов начальная максимальная цена контрактов искусственно завышалась. Это позволило заключить соглашения по экономически необоснованной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали замначальника МЧС за превышение полномочий.

    Обсудить
