Начальника российского главка МЧС заподозрили в махинациях на миллионы рублей

Под Смоленском задержан начальник главка МЧС по делу о махинациях на ₽3,7 млн

Под Смоленском задержан руководитель одного из подразделений главка МЧС России по региону по делу о махинациях на сумму более 3,7 миллиона рублей на госзакупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Смоленской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности»). Сейчас мужчина арестован. Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным правоохранителей, начальник главка на системной основе обеспечивал заключение госконтрактов на техническое обслуживание и ремонт спецтехники с аффилированными коммерческими структурами. Во время подготовки тендерных документов начальная максимальная цена контрактов искусственно завышалась. Это позволило заключить соглашения по экономически необоснованной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали замначальника МЧС за превышение полномочий.

