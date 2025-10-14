Силовые структуры
16:30, 14 октября 2025

Заместитель начальника МЧС России по Ростовской области принял незаконченное здание

В Ростовской области задержали замначальника МЧС за превышение полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростовской области задержали замначальника МЧС за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подписал акты приемки фактически не выполненных работ по строительству здания ГИМС в Таганроге. Ущерб от его действий составил более десяти миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ совместно с ГУСБ МЧС России выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что бывший российский министр получил срок за некачественные квартиры для детей-сирот.

