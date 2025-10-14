Силовые структуры
12:00, 14 октября 2025Силовые структуры

Бывший российский министр получил срок за некачественные квартиры для детей-сирот

На Алтае осудили экс-министра за закупку квартир для детей-сирот
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

На Алтае осудили экс-министра экономического развития за закупку квартир для детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году бывший министр экономического развития занимался согласованием сделок с недвижимостью, зная, что приобретаемые жилые помещения не соответствуют требованиям документации и, по заключению эксперта, не пригодны для проживания. При этом в нарушение установленного порядка дал указание директору подведомственного Казенного учреждения Республики Алтай принять их.

В результате этих действий было приобретено 16 не пригодных для проживания помещений в селе Улаган на сумму более 38 миллионов рублей. Это причинило значительный ущерб бюджету республики и нарушило права детей-сирот на жилье.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на два года.

Ранее сообщалось, что полицейские пытали задержанных россиян электрошокером.

