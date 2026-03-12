Реклама

Подполковник ФСБ оценил технику стрельбы Ким Чен Ына из пистолета

Подполковник ФСБ Филатов: Окружение лидера КНДР боится учить его стрелять
Фото: KCNA / Reuters

Окружение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына боится обучать его правильной стрельбе из пистолета, заявил подполковник ФСБ Алексей Филатов. Его слова публикует издание «Газета.Ru».

По словам ветерана «Альфы», на опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) фотографиях с посещением Ким Чен Ына и его дочери оборонного завода видно, что глава страны держит оружие «с огрехами», а окружение боится делать ему замечание. При этом его дочь держит пистолет правильно. Ветеран отметил, что указательный палец левой руки школьницы лежит на пальцах правой руки, а у отца много огрехов и видно, что он редко стреляет.

12 марта лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военное предприятие и лично испытал новый северокорейский пистолет. Он высоко оценил новое оружие и подчеркнул его точность, меткость и пригодность к боевому применению.

