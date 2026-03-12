Ким Чен Ын лично испытал новый северокорейский пистолет и попал на фото

ЦТАК: Ким Чен Ын лично испытал новый северокорейский пистолет

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военное предприятие и лично испытал новый северокорейский пистолет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын посетил тир предприятия, где лично ознакомился с боевыми характеристиками нового пистолета», — говорится в материале.

Северокорейский лидер высоко оценил новое оружие и подчеркнул его точность, меткость и пригодность к боевому применению.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Е Чжон раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи, пригрозив ответными действиями Северной Кореи.