10:35, 12 марта 2026Мир

Ким Чен Ын лично испытал новый северокорейский пистолет и попал на фото

ЦТАК: Ким Чен Ын лично испытал новый северокорейский пистолет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военное предприятие и лично испытал новый северокорейский пистолет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын посетил тир предприятия, где лично ознакомился с боевыми характеристиками нового пистолета», — говорится в материале.

Северокорейский лидер высоко оценил новое оружие и подчеркнул его точность, меткость и пригодность к боевому применению.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Е Чжон раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи, пригрозив ответными действиями Северной Кореи.

