Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 10 марта 2026Мир

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее

Ким Е Чжон раскритиковала военные учения США и Южной Кореи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи, пригрозив ответными действиями Северной Кореи. Текст ее заявления публикует ЦТАК.

«Бешеные военные учения (...) являются не "игрой в войну", а действительно провокационным и агрессивным военным действием тех, кто планирует конфронтацию с нашим государством (...). Мы будем противодействовать посредством ответственного применения нашей сдерживающей силы, включая все доступные специальные средства, которые, несомненно, окажутся подавляющими», — пригрозила она.

Ким Е Чжон отметила, что военная демонстрация вблизи границ Северной Кореи может привести к «невообразимым ужасным результатам».

26 февраля Ким Чен Ын заявил, что отношения между КНДР и США улучшатся, если Вашингтон изменит свою политику и начнет уважать позицию Пхеньяна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Актриса Элизабет Херли появилась на публике в откровенном наряде 27-летней давности

    Работающего в режиме выживания малого бизнеса стало больше

    Россиянин пойдет под суд за свой канал в мессенджере

    В США заявили о поражении в конфликте с Ираном

    Чужие кошки за 20 дней принесли мужчине почти два миллиона рублей

    Назван самый вероятный счет матча Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной»

    Раскрыта стоимость первых дней операции США против Ирана

    Раскрыты новые подробности о поиске пропавших в Подмосковье детей

    Россиянин со шприцем и таблетками пришел в суд по делу о наркотиках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok