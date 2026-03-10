Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее

Ким Е Чжон раскритиковала военные учения США и Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи, пригрозив ответными действиями Северной Кореи. Текст ее заявления публикует ЦТАК.

«Бешеные военные учения (...) являются не "игрой в войну", а действительно провокационным и агрессивным военным действием тех, кто планирует конфронтацию с нашим государством (...). Мы будем противодействовать посредством ответственного применения нашей сдерживающей силы, включая все доступные специальные средства, которые, несомненно, окажутся подавляющими», — пригрозила она.

Ким Е Чжон отметила, что военная демонстрация вблизи границ Северной Кореи может привести к «невообразимым ужасным результатам».

26 февраля Ким Чен Ын заявил, что отношения между КНДР и США улучшатся, если Вашингтон изменит свою политику и начнет уважать позицию Пхеньяна.