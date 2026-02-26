Ким Чен Ын назвал требование для улучшения отношений с США

Ким Чен Ын: Если США начнут уважать КНДР, отношения двух стран улучшатся

Если США изменят свою политику и начнут уважать позицию Северной Кореи, отношения двух стран улучшатся. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на девятом съезде правящей Трудовой партии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если США будут уважать нынешнюю позицию нашего государства, закрепленную в Конституции КНДР, и откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР, нет причин, по которым мы не могли бы хорошо ладить с США. Но если США не отойдут от привычной практики в отношении КНДР и выберут конфронтацию до конца, КНДР будет постоянна в своем соразмерном ответе, и для этого есть достаточные средства и методы», — отметил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын подчеркнул, что будущее отношений Пхеньяна и Вашингтона полностью зависит от действий американской стороны.

«Будь то мирное сосуществование или вечная конфронтация — мы готовы ко всему, и этот выбор делаем не мы», — сказал он.

В преддверии редкого партийного съезда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продемонстрировал десятки новых ракетных установок, предназначенных для «стратегической миссии». Отмечается, что северокорейская оружейная промышленность передала девятому съезду правящей Рабочей партии 50 реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров.