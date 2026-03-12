Реклама

12:15, 12 марта 2026Россия

Пожар на могилах участников СВО произошел в российском городе

В Ангарске произошел пожар на могилах участников СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: alexkich / Shutterstock / Fotodom  

Пожар на могилах участников специальной военной операции (СВО) произошел в Ангарске. Об этом сообщает телекомпания «Актис».

Огонь повредил шесть могил. Родственники похороненных рассказали, что это не первый случай поджога на кладбище.

«Месяца три назад выкладывали видео, что на одной из могилок вроде как ритуал проводили, сжигали цветы. Мы хотели установить фотоловушки, но нас отговорили», — рассказала местная жительница.

Полиция подозревает в поджоге 50-летнего бездомного, который развел на кладбище костер. На данный момент он находится в больнице с переохлаждением.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае осквернили могилу участника СВО. Инцидент произошел в районе имени Лазо. Повреждения на надгробье обнаружили местные жители.

