Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:33, 12 марта 2026Из жизни

Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

В США ребенок спустился на кухню и обнаружил там взломщицу с миской хлопьев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В штате Миссури, США, полиция арестовала женщину, которая проникла на чужую кухню и решила поесть там хлопьев. Об этом пишет People.

Взломщицу обнаружил ребенок. Он почувствовал запах горелого, спустился вниз и столкнулся на кухне с незнакомкой без обуви и штанов. На ее талии была завязана куртка.

Женщина гладила собаку, рядом стояла миска хлопьев с молоком. Судя по тому, что была включена плита, она собиралась готовить. Ребенок тут же побежал рассказывать об увиденном матери, и та вызвала полицию.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Полицейские опознали преступницу как Теару Джоанн Смит. Во время ареста она говорила что-то несвязное, улыбалась и хихикала. Оказалось, женщина находилась под воздействием наркотиков.

Смит призналась, что заметила дом, когда прогуливалась, приняв наркотики. Он показался ей таким красивым, что она решила зайти внутрь. На месте она проголодалась, нашла на кухне хлопья и стала их есть. Смит предъявили обвинения в краже со взломом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании домушника поймали с бутербродом на кухне в обворованной квартире. В его карманах нашли украденные драгоценности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети

    В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи

    Верховный лидер Ирана высказал позицию по Ормузскому проливу

    Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

    Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

    Уехавший в Израиль Слепаков раскрыл связанную с эмиграцией сложность

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    ВМС США спрогнозировали нехватку огневой мощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok