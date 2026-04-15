Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 15 апреля 2026Мир

Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

19FortyFive: Иран способен преодолеть блокаду США через Каспийское море
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада иранских портов может потерпеть неудачу из-за Каспийского моря. Об этом предупредило издание 19FortyFive.

«Проблема, с которой столкнется Трамп в изоляции Ирана, будет не в Персидском заливе, а в Каспийском море», — указано в статье.

Отмечается, что американские военные смогут легко перекрыть иранские порты в Персидском заливе, однако акватория Каспийского моря позволит Тегерану обойти блокаду и продолжить поставку энергоресурсов.

Ранее Центральное командование армии США (CENTCOM) продолжило блокаду Ормузского пролива после слов Трампа о его открытии. «Американские военно-морские суда патрулируют Оманский залив, Центральное командование США продолжает осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящих из них», — указано в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok