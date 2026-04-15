Военные США продолжили блокаду Ормузского пролива после слов Трампа о его открытии

Центральное командование: США продолжают блокаду судов в портах Ирана

Центральное командование армии США (CENTCOM) продолжает осуществлять блокаду судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Об этом говорится в заявлении американских военных в социальной сети X.

«Американские военно-морские суда патрулируют Оманский залив, в то время как Центральное командование США продолжает осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящих из них», — указано в сообщении командования.

Силы США остаются бдительными и готовыми обеспечить соблюдение блокады, подчеркивают военные.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «навсегда» открывает Ормузский пролив для Китая и всего мира. Он добавил, что такая ситуация больше никогда не повторится.