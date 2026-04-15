21:02, 15 апреля 2026

Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

Гинеколог Илюхина: Мочеиспускание должно длиться не более 10 секунд
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что обычный акт дефекации или мочеиспускания может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. В своем Telegram-канале она перечислила россиянам пять самых вредных туалетных привычек.

Первой вредной привычкой Илюхина назвала мочеиспускание на всякий случай или на дорожку. «Привычка ходить в туалет без реального позыва формирует условный рефлекс. Со временем мочевой пузырь начинает просить чаще, даже когда это не нужно, — нарушается нормальный режим мочеиспускания», — пояснила она.

Во-вторых, здоровью может навредить привычка долго сидеть на унитазе, поскольку это чревато проблемами с мышцами тазового дна. По ее словам, мочеиспускание должно длиться 5-10 секунд, а дефекация — не более пяти минут. Еще одной вредной привычкой врач назвала натуживание и неправильную позу. Она посоветовала при посещении туалета расположить стопы на специальной подставке, чтобы колени находились выше уровня таза, а также слегка наклонить вперед корпус.

В-четвертых, Илюхина порекомендовала отказаться от мочеиспускания на весу, то есть не садясь на унитаз. «В этом положении мышцы напрягаются, повышается давление и сопротивление — мочевой пузырь опорожняется не полностью», — написала она. В заключение специалистка добавила, что навредить может и привычка терпеть позывы в туалет, так как из-за нее перегружается мочевыделительная система.

Ранее врач Владимир Толстых дал советы по подготовке к приему проктолога. Так, он призвал за один-два дня до консультации внести некоторые изменения в рацион.

