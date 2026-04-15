Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

Белый дом: Соединенные Штаты пока не обращались к Ирану с продлением перемирия

Вашингтон в настоящий момент еще не обращался к официальным лицам Тегерана с предложением продлить перемирие. Об этом на брифинге перед журналистами заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.

По словам официального представителя Белого дома, информация о том, что Соединенные Штаты якобы официально запросили у Ирана продолжить режим прекращения огня, не является подлинной. «Это в данный момент не соответствует действительности», — подчеркнула Левитт.

Между тем, спикер отметила позитивный вектор возможной сделки Америки и Исламской Республики. Контакты происходят на фоне блокады Ормузского пролива, которую ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

Так, стало известно, что глава Белого дома задумался о возобновлении ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде важной транспортной артерии в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политики обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде. Пезешкиан выразил Путину признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию конфликта.