Рита Ора прикрыла голую грудь праздничными колпаками на съемках

Певица Рита Ора в откровенном образе снялась для журнала Crash Magazine

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном образе снялась для журнала Crash Magazine. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость предстала перед камерой в топе из праздничных колпаков и цепочек Swarovski, которым прикрыла голую грудь. Также она надела пояс в аналогичном стиле, черные трусы и парик с длинными красными волосами. Кроме того, артистка примерила на съемках черное кожаное бра Tom Ford с сетчатыми вставками.

