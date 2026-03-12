Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:18, 12 марта 2026Ценности

Рита Ора прикрыла голую грудь праздничными колпаками на съемках

Певица Рита Ора в откровенном образе снялась для журнала Crash Magazine
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном образе снялась для журнала Crash Magazine. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость предстала перед камерой в топе из праздничных колпаков и цепочек Swarovski, которым прикрыла голую грудь. Также она надела пояс в аналогичном стиле, черные трусы и парик с длинными красными волосами. Кроме того, артистка примерила на съемках черное кожаное бра Tom Ford с сетчатыми вставками.

В феврале сообщалось, что Рита Ора считала себя уродливой по одной причине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Украины и Венгрии достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    Армия США получит новую гранату впервые с 1968 года

    Рита Ора прикрыла голую грудь праздничными колпаками на съемках

    Трамп заметил упавшую в обморок во время его речи женщину и велел включить музыку

    Модель OnlyFans стала зарабатывать на продаже пережеванной еды

    Коллега жестоко унизил любителя бесплатно пообедать на работе

    Назван главный просчет США при планировании ударов по Ирану

    Атака на небоскреб с военными США в Дубае попала на видео

    Киев преследует коммерческие цели при атаках на Кубань

    США вооружатся украинскими дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok