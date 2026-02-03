Реклама

15:36, 3 февраля 2026

Рита Ора считала себя уродливой по одной причине

Певица Рита Ора считала себя уродливой из-за навязанных стандартов красоты
Екатерина Ештокина

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора считала себя уродливой по одной причине. Интервью с ней публикует The Sun.

35-летняя экс‑ведущая «Топ‑модели по‑американски» призналась, что до 30 лет не принимала свою внешность из-за навязанных стандартов красоты. Звезда стремилась соответствовать строгим параметрам индустрии, однако не укладывалась в болезненную худобу, которую требовали продюсеры и критики.

По ее словам, личную борьбу с комплексами она скрывала за долгими тренировками в спортзале. «Я стараюсь помнить — не это важно. Важно только то, как ты себя ведешь. Знаю, что, когда люди прочтут это, они скажут: "Тебе легко говорить, потому что ты выглядишь определенным образом". Но я не всегда чувствую себя такой, какой меня видят. Думаю, об этом стоит помнить», — подчеркнула знаменитость.

Решить проблему Ора смогла с помощью специалиста. «Я стала больше заниматься психотерапией, и это превратилось в мой процесс. И я говорю своим слушателям: "Не волнуйтесь, если вы до сих пор в себе не разобрались. Ведь никто не разобрался"», — подытожила артистка.

В июле 2025 года Рита Ора назвала раздражающий ее модный тренд. Поп-исполнительница заявила, что она терпеть не может подкладки у длинных юбок.

