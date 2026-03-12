Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:35, 12 марта 2026Путешествия

Россиянам назвали самые популярные направления для путешествий в 2026 году

Турция, Египет и Вьетнам названы самыми популярными для путешествий в 2026 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Marius Dobilas / Shutterstock / Fotodom  

Глава туроператора Anex Эльдар Мусаоглу назвал Турцию, Египет и Вьетнам самыми популярными направлениями для путешествий в 2026 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Такие прогнозы изменения предпочтений россиян он дал на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, ситуация в Персидском заливе безусловно повлияет на выбор туристов.

Ранее Турцию назвали самым безопасным местом для российских туристов на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке конфликта. Такое мнение выразил турецкий посол в России Танжу Билгич во время Anex Workshop Türkiye.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано первое обращение нового верховного лидера Ирана

    Названы условия пожизненного наказания для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Раскрыт уровень смертности в российских колониях

    Известный ведущий назвал мерзавцами злорадствующих по поводу рака у Лерчек россиян

    Врач предупредила об опасности избыточного количества воды

    ВС России нанесли серию ударов по северо-востоку Украины

    Глыба льда упала на пенсионерку в Подмосковье и разбила ей лоб

    72-летняя российская телеведущая призналась в неудачной пластике

    Захарова ответила на слова о выгоде России от войны в Иране словами из песни SHAMAN

    Иран сделал предупреждение Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok