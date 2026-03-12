Россиянам назвали самые популярные направления для путешествий в 2026 году

Турция, Египет и Вьетнам названы самыми популярными для путешествий в 2026 году

Глава туроператора Anex Эльдар Мусаоглу назвал Турцию, Египет и Вьетнам самыми популярными направлениями для путешествий в 2026 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Такие прогнозы изменения предпочтений россиян он дал на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, ситуация в Персидском заливе безусловно повлияет на выбор туристов.

Ранее Турцию назвали самым безопасным местом для российских туристов на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке конфликта. Такое мнение выразил турецкий посол в России Танжу Билгич во время Anex Workshop Türkiye.