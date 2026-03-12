Реклама

Названо самое безопасное место для российских туристов

Турцию назвали самым безопасным местом для российских туристов
Зарина Дзагоева

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турцию назвали самым безопасным местом для российских туристов на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке конфликта. Такое мнение выразил турецкий посол в России Танжу Билгич во время Anex Workshop Türkiye, его слова передает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Билгич также выразил уверенность, что теперь Турция станет еще более популярной среди россиян.

Ранее россиянам назвали главную альтернативу закрытым Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на март и апрель — ей стал Египет. Уточняется, что туристы, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну.

