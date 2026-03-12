Названо самое безопасное место для российских туристов

Турцию назвали самым безопасным местом для российских туристов

Турцию назвали самым безопасным местом для российских туристов на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке конфликта. Такое мнение выразил турецкий посол в России Танжу Билгич во время Anex Workshop Türkiye, его слова передает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Билгич также выразил уверенность, что теперь Турция станет еще более популярной среди россиян.

Ранее россиянам назвали главную альтернативу закрытым Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на март и апрель — ей стал Египет. Уточняется, что туристы, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну.