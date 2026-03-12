Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в ОАЭ

АТОР: Туры в Египет стали главной альтернативой закрытым Эмиратам

Россиянам назвали главную альтернативу закрытым Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на март и апрель — ей стал Египет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что туристы, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну. Причем в большинстве случаев они предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки.

Так, в компании PEGAS Touristik отметили, что около 30 процентов аннулированных заявок на ОАЭ с вылетом с 28 февраля по 31 марта переоформляются на Египет и Турцию. В качестве места отдыха соотечественники чаще выбирают Шарм-эш-Шейх.

В АТОР также подчеркнули, что обострение конфликта на Ближнем Востоке пока не привело к резкому скачку цен на отдых в Египте, но участники рынка прогнозируют подорожание в ближайшие месяцы.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр заявила, что российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска. По ее словам, они перенаправили свое внимание на Мальдивы, Юго-Восточную Азию и более спокойную Турцию.

