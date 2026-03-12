Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:19, 12 марта 2026Путешествия

Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в ОАЭ

АТОР: Туры в Египет стали главной альтернативой закрытым Эмиратам
Алина Черненко

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Россиянам назвали главную альтернативу закрытым Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на март и апрель — ей стал Египет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что туристы, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну. Причем в большинстве случаев они предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки.

Материалы по теме:
Правила въезда в Египет для россиян в 2026 году: нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
Правила въезда в Египет для россиян в 2026 году:нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
5 февраля 2026
Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?
Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?
3 марта 2026

Так, в компании PEGAS Touristik отметили, что около 30 процентов аннулированных заявок на ОАЭ с вылетом с 28 февраля по 31 марта переоформляются на Египет и Турцию. В качестве места отдыха соотечественники чаще выбирают Шарм-эш-Шейх.

В АТОР также подчеркнули, что обострение конфликта на Ближнем Востоке пока не привело к резкому скачку цен на отдых в Египте, но участники рынка прогнозируют подорожание в ближайшие месяцы.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр заявила, что российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска. По ее словам, они перенаправили свое внимание на Мальдивы, Юго-Восточную Азию и более спокойную Турцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Раскрыты подробности теракта против высокопоставленного военного в Крыму

    Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

    Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

    Российский «Свод» захватит цель СВО издалека

    Москва приготовилась побить три рекорда

    Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

    В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

    Сафонов отреагировал на победный матч в составе ПСЖ в Лиге чемпионов

    Медведев предупредил об угрозе показанного в «The Last of Us» зомби-апокалипсиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok