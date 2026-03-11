Реклама

14:02, 11 марта 2026

Российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска

Турэксперт Котляр: Спрос на Мальдивы вырос на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: James Pearson / Reuters

Российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска, перенаправив свое внимание на Мальдивы, Юго-Восточную Азию и более спокойную Турцию. Об этом заявил эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке спрос на эти направления вырос. «Юго-Восточная Азия традиционно подхватывает часть потока за счет Вьетнама, Таиланда и Индонезии <...> А Турция остается самым понятным и массовым направлением на лето», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что на фоне ближневосточного конфликта Египет остается оазисом спокойствия — спрос на отдых в этой африканской стране стабильный, а полеты выполняются по расписанию.

