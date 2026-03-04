Реклама

14:11, 4 марта 2026Путешествия

Россиянам рассказали о стране-оазисе спокойствия на фоне конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: На фоне ближневосточного конфликта Египет остается оазисом спокойствия
Алина Черненко

Фото: Kiev.Victor / Shutterstock / Fotodom

На фоне ближневосточного конфликта Египет остается оазисом спокойствия — спрос на отдых в этой африканской стране стабильный, а полеты выполняются по расписанию. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, представители компании Space Travel отметили, что это направление выигрывает за счет проблем у конкурентов. Туристы, отказывающиеся от поездок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны Ближнего Востока, чаще всего перебронируют туры именно на курорты Египта. Уточняется, что спрос на поездки в эту страну в марте 2026 года оказался значительно выше, чем за аналогичный период 2025-го.

При этом цены на туры в марте не повысились с середины февраля, подчеркнули в АТОР. Например, пакетный тур на двоих на шесть ночей с вылетом из Москвы 8 марта и проживанием в трехзвездочном отеле можно купить от 82,3 тысячи рублей, в бюджетном четырехзвездочном отеле — от 94 тысяч рублей, а в демократичном пятизвездочном — от 100,5 тысячи рублей.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала россиянам главную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке. По ее словам, самый подходящий вариант — Юго-Восточная Азия.

