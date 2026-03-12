Россиянам рассказали о датах новогодних каникул

Балынин: Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться до 10 января

Новогодние каникулы в 2027 году могут быть практически такими же длинными, как были в 2026-м. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России, в разговоре с РИА Новости сообщил, что россияне в предстоящие зимние праздники могут отдыхать 11 дней.

«Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье)», — пояснил Балынин.

Эксперт также отметил, что праздничные выходные никак не скажутся на зарплате россиян, а все потому, что она рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.

В этом же году жители России отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января включительно.

Ранее россиянам напомнили о предстоящих весенних длинных выходных.