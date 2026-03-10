Россиянам напомнили даты следующих трехдневных выходных

Доцент Балынин: Следующие трехдневные выходные будут с 1 по 3 мая

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости напомнил россиянам даты следующих трехдневных выходных.

Он отметил, что ближайшие нерабочие дни предстоят с 1 по 3 мая, потом с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.

До этого страна отдыхала с 21 по 23 февраля в честь Дня Защитника Отчества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час. 30 апреля — перед Первомаем; 8 мая — перед Днем Победы и 11 июня, предшествующий Дню России.

